【エビアン共同】ドイツのワーデフール外相は16日、ホルムズ海峡への掃海艇派遣は、戦闘終結が確実になり、全ての当事者が機雷除去に同意していることが条件だと強調した。ドイツの公共放送の番組で述べた。米国とイランの戦闘終結に向けた覚書について「内容を知らない。まずは読み、質問することになる」と語った。ドイツ連邦軍は5月、掃海艇を地中海で待機させ、派遣の条件が整った場合に速やかに海峡に到着できるように備