◇交流戦阪神―西武（2026年6月16日甲子園）好機に凡退したドラ1ルーキー立石正広の涙目と思われる姿を、中継したサンテレビが映し出した。立石は3試合ぶりにスタメン復帰。試合前には藤川監督も見守る中、早出特打を行い、西武戦に臨んだが、7回1死一、三塁のチャンスで、2番手ウィンゲンターの156キロに見逃し三振に倒れた。ベンチに戻った立石は放心状態。目をうるませる姿を中継カメラがとらえていた。立石は、7回