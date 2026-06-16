「阪神−西武」（１６日、甲子園球場）阪神・藤川監督が１点を追う七回、リクエストに成功した。無死一塁で一塁走者の佐藤輝が二盗を試みたが、微妙なタイミングでアウトの判定。走者の佐藤輝は両手を広げてセーフをアピールし、ベンチの藤川監督がリクエストしてリプレー検証を求めた。映像ではスライディングした佐藤輝の足がベースに着くのと、相手が佐藤輝の腰付近にタッチするのが微妙。長い検証の結果、審判はセーフ