昨年の「関東一早い」海開きで海に飛び込む地元の小学生ら＝昨年６月２７日、逗子市新宿「関東一の早い海開き」を売りにしていた神奈川県の逗子海岸海水浴場は今夏、２０年以上続いた「看板」を降ろすことにした。市は例年より約１週間遅れの７月３日に海開きすることを決め、近隣の鎌倉、藤沢市の海開きより遅くなった。猛暑や海水浴離れも背景に９月まで開設時期をずらす一方、暑さから逃れて海で夕涼みをする地元住民も増えて