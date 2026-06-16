１６日午後７時４６分ごろ、群馬、埼玉両県で震度５弱、神奈川、茨城、栃木各県で震度４の地震があった。気象庁によると、震源地は茨城県南部。震源の深さは約５０キロ、地震の規模はマグニチュード（Ｍ）５・５と推定される。神奈川で震度４を記録したのは横浜市神奈川区。震度３は、横浜市鶴見区、西区、中区、保土ケ谷区、磯子区、港北区、戸塚区、旭区、緑区、瀬谷区、泉区、青葉区、都筑区、川崎市川崎区、幸区、中原区、