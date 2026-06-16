7月22日からスタートするドラマ『Tokyo middle 30』（フジテレビ系）に女優ののんが出演する。現在、ロケに追われているが、撮影時に見せたスタイルが話題を呼んでいる。同作は、中国で大ヒットしたドラマ『Nothing But Thirty』（『30女の思うこと〜上海女子物語〜』）を原作に、日本版としてオリジナルリメイクした恋愛ヒューマンドラマ。「地方都市から東京にやって来た女性3人が、恋、仕事、家庭と思い通りにいかない現実