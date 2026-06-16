今月９日に肺炎のため亡くなった俳優の中村玉緒さん（享年８６）の通夜が、東京・品川区の桐ヶ谷斎場でしめやかに行われた。祭壇は中村さんが生前好きだったというバラをメインに、数種類の花を用いたデザイン。また、中村さんが愛用していたココ・シャネルの香水や灰皿、アイコスなどが飾られた。棺には生前着用していた着物を着用した中村さんが眠っていた。通夜には生前に中村さんと親交の深かった多くの著名人が参列。お