ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「令和の虎関西版」などに出演しているブルーナ代表の青山裕太氏（初期アバター）は１６日、Ｘで招待状破り捨て騒動について、謝罪した。青山氏は「この度は、私の軽率な言動により、不快な思いをさせてしまい、大変申し訳ございませんでした」と「ＲＥＡＬＶＡＬＵＥ（リアルバリュー）」の西川将史ＣＯＯやリアルバリュー関係者、令和の虎関係者におわびした。発端となったのは、前日に自身のＸ