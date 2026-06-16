●「友人に会わせる」は恋リアあるある? 配信中はSNSでも、職場や学校でも話題が持ち切りとなる恋愛リアリティショー。番組や企画ごとに異なるシチュエーションやルールが用意されていることが多いが、恋リア好きからしたら「あ〜このパターンね」といった、“恋リアあるある”に気が付くことも。“恋リアあるある”のひとつに、家族や友人に相手を紹介するシーンがある。現在ABEMAで配信中の『時計じかけのマリッジ』でも同様のシ