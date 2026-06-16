ワールドカップ北中米大会サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会で、日本はグループリーグのオランダ戦に2-2で引き分けた。この後の会見で、森保一監督が語った言葉に海外メディアから絶賛の声が上がった。後半43分に鎌田大地のゴールで追いつき、貴重な勝ち点1を掴んだ日本。試合後の会見で、森保監督は質疑応答を終えると、自らオランダメディアに謝意を述べたと報じられている。オランダ出身で、かつて日本代表監督だ