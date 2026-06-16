小泉防衛相が自身のXに投稿サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は14日（日本時間15日）、1次リーグF組で日本がオランダと対戦。2度先行されながら追いつく激闘で、2-2で引き分けた。試合を圧倒的アウェイの中でテレビ観戦した人物に注目が集まっている。オレンジ色を身に着けた人々の中で1人だけ、青い代表ユニホームを着てエールを送っていたのは、小泉進次郎防衛大臣。オランダ大使館内で、来日中のディラン・イェジルゲス