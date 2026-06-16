Da-iCEの花村想太によるソロプロジェクト「SOTA HANAMURA」が、本日放送の日本テレビ『DayDay.』に生出演した。番組では、プレデビューアルバム『ASCEEENSION』収録のリード曲「Lose」を、6人のダンサーを従えてTV初披露を果たした。本楽曲で描かれるのは、勝ち筋を知り尽くしたはずの主人公が、一人の相手に翻弄され、その渦に溺れてゆく姿だという。皮肉混じりで大人な恋の駆け引きを、ファンキーなビートに乗せてSOTA自身の言葉