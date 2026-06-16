先人たちが積み上げてきた音楽の歴史や、伴って出来上がってきたジャンルやシーンの流れは、ポピュラーミュージックの偉大な財産だが、良くも悪くも既成概念も生み出してきた。音楽のフォーマットは、人々が音楽をチョイスする時の指針として、あるいは理解への道標として大きな意味を持つが、一方でクリエイターの自由な発想を阻害し、固定観念で自由な音楽への可能性をスポイルすることになるかもしれない。そんな中でギターサウ