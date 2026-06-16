◆第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３（６月２１日、東京競馬場・芝１８００メートル）＝６月１６日、美浦トレセン第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３（２１日、東京）に出走するエストゥペンダ（牝４歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父サートゥルナーリア）は、これまで重賞に４回挑んで３着２回。全てで掲示板を確保しており、威力のある末脚は、いずれ重賞を取れると思わせるものだった。悲願の初タイトルへ舞台は申し分ない。全４勝が左回りで、その