アイナ・ジ・エンドが、韓国のYouTubeチャンネル「Dingo Music」の看板コンテンツ「Killing Voice（キリング・ボイス）」の映像が公開されたことを発表した。本コンテンツは、アーティストが自身のヒット曲をメドレー形式で披露する企画であり、アイナ・ジ・エンドにとっては自身初となる“一発撮り”かつ“ノーカット”でのメドレー歌唱への挑戦となった。映像冒頭では、韓国語で「こんにちは、アイナ・ジ・エンドです。よろしく