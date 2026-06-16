女性８人組グループ「ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴ」のメンバーの増田彩乃のモノトーンコーデにファンがメロメロになっている。増田は１６日までにインスタグラムを更新。「だいすきなＭｅｒｏｉｒさま！」と書き出し、おへその部分を開けた黒のトップスに白のフリルが付いたミニスカートを合わせたスタイルを披露。さらに「そしてＰｉｃｋｕｐ！ポーズ!!!」とつづり、新曲「キュートなキューたい」の「Ｐｉｃ