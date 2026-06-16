[Alexandros]が、10月31日・11月1日に神奈川・相模原ギオンフィールドで開催する主催フェス＜[Alexandros] presents THIS FES ’26 in Sagamihara＞の出演アーティスト第1弾を発表した。＜THIS FES＞は、川上洋平（Vo, G）、白井眞輝（G）の出身地である神奈川県相模原市で開催される野外フェスだ。2024年に初開催され、今回で3回目の開催を迎える。2026年の出演アーティスト第1弾として、初日公演に[Alexandros]、奥田民生、THE O