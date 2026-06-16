３月末をもって日本テレビを退社し、フリーに転身した岩田絵里奈アナウンサーが、１６日放送の同局系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金曜・前５時５０分）にゲスト出演した。同局の市來玲奈アナウンサーと、番組の人気企画「ＺＩＰ！朝からクエスチョン」で共演した。市來アナと岩田アナは、共に２０１８年に同局に入社した同期。同日の同番組公式インスタグラムなどＳＮＳにツーショット動画が投稿された。市來アナは、同動