モデルの竹内星菜が15日、自身のインスタグラムを更新。公開した写真の抜群のスタイルが反響を呼んでいる。 【写真】はらり肩から白い肌デニムから顔を出した美しいスタイル キャップ姿でデニムジャケットを着崩したようなショットとともに、「くびれでにむ」とだけ記した竹内。スポーツブラとデニムパンツの間からは白い肌が見えている。それ以上に驚くのが上半身から下半身へと流れるラインの美しさ。無駄ひとつ見