香川県オリジナル品種のオリーブ「せとみどり」提供：香川県 国際的なオリーブオイルの品評会「OLIVE JAPAN 2026 国際オリーブコンテスト」で、香川県のオリジナル品種「香オリ3号（せとみどり）」と「香オリ5号（オルビーナ）」を使ったオリーブオイルがそれぞれ入賞を果たしました。 香川県オリジナル品種のオリーブオイルが国内および国際品評会で入賞したのは、今回が初めてとい