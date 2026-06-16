日本人29人が愛知県警に逮捕されたカンボジアを拠点とする特殊詐欺事件で、拠点のオーナーとみられる男がタイから強制送還され、愛知県警に逮捕されました。佐々木裕介容疑者(38)は今月5日にタイで拘束されていて、16日午後3時半すぎ、日本に移送中の飛行機の中で愛知県警に逮捕されました。警察によりますと、佐々木容疑者はカンボジアのポイペトにあった特殊詐欺拠点のオーナーとみられ、去年2月