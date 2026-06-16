日本イベント産業振興協会は、2026年6月16日に虎ノ門ヒルズフォーラムで「第12回JACEイベントアワード」を開催し、各賞の受賞作品を発表しました。「JACEイベントアワード」は、2014年より国内外で行われるイベントを対象に実施されている総合的な表彰制度です。創造的で革新的なイベントを広く募集し、時代をリードする人材の発掘・顕彰を行うことで、イベント業界全体の底上げを目指しています。第12回では応募総数174作品の中か