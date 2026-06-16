輸入量が年々増加しているキウイ。人気の理由とおいしいキウイの選び方を取材しました。【写真を見る】輸入量が年々増加！おいしいキウイの見分け方ポイントは…「長男を選べ」！高まるキウイ人気お肉がやわらかくなる活用法もきょう、東京・有楽町に現れたのは「真実の口」！本家イタリアでは、ウソをつくと手をかみ切られるなどの伝説がありますが、こちらは…「私には何を隠そうとお見通しだ」イベント参加者（40代）「はっ