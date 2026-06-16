とちぎテレビ 2026年06月16日午後7時46分ごろ、茨城県南部を震源とする最大震度5弱の地震が発生しました。 栃木県内では震度4の揺れが観測されています。 最大震度5弱を観測したのは群馬県、埼玉県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは50km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ５．５と推定されます。 栃木県 【震度4】 宇都宮市 足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 小山市