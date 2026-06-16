とちぎテレビ 2026年06月16日午後7時55分ごろ、茨城県南部を震源とする最大震度2の地震が発生しました。 栃木県内では最大震度2の揺れが観測されています。 最大震度2を観測したのは茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは50km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ３．９と推定されます。 栃木県 【震度2】 下野市 益子町 【震度1】