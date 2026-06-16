きょうは「和菓子の日」。伊勢丹新宿店に、全国“選りすぐり和菓子”が集結しました。きょう、6月16日は…50代「和菓子の日ということで、どんな和菓子があるのかなと思って」そう、「和菓子の日」。都内の百貨店ではきょう、和菓子フェスがスタート！イベント会場には、全国選りすぐり14店舗が自慢の和菓子を販売していました。来月で80歳「もうルンルンです」Nスタ「平日にもかかわらず、すごい行列ができています」注目は、暑〜