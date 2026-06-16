ＦＩＦＡワールドカップ２０２６。日本の初戦はアメリカ・テキサス州のダラススタジアムで行われ、ＫＮＢからは中久木キャスターが現地で取材しました。現地の熱気を伝えてくれた中久木さんですが、試合前には現地のテレビ局のインタビューにも答えていて、その様子がSNSで反響を呼んでいます。現地アメリカの番組キャスターがXに投稿した動画がこちらです。この動画はまたたく間にSNSで拡散し、15日午後5