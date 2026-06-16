タイ警察の捜査員に抱えられ、足取り重く歩く男。カンボジアを拠点とした特殊詐欺グループの“指示役”とみられる佐々木裕介容疑者（38）です。現地の警察によりますと、生活するタイのバンコクからカンボジアの特殊詐欺拠点に資金や人材を送ることを指示。被害額は数十億円に上るとみられます。佐々木容疑者は16日、日本に移送中の飛行機の中で愛知県警に逮捕されました。まもなく羽田空港に到着する見込みです。