JR東日本によりますと、関東地方を中心に最大震度5弱を観測した地震の影響で、高崎線は籠原駅と高崎駅の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開のメドは立っていません。また、東武鉄道によりますと、伊勢崎線の館林〜伊勢崎駅間、小泉線全線、佐野線全線、桐生線全線で運転を見合わせています。