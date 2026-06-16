昨年のロンドンに続き、フランス・パリの「アコー・アリーナ」で行われた大相撲の海外公演は、初日と千秋楽ともに約1万5000人収容の会場が“満員御礼”。14日の千秋楽では横綱・豊昇龍（立浪）との決定戦を制した大関・琴櫻（佐渡ヶ嶽）が幕内トーナメントの総合優勝を果たした。一方、惜しくも決勝で豊昇龍に敗れた高安（田子ノ浦）が花道で見せた“カッコよすぎる”ポーズを中継カメラが捉えていた。【映像】花道で見せた“カ