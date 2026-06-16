原子力発電所に関する情報です。先ほどの地震で、日本原子力発電の東海第二原発がある茨城・東海村では、震度3の揺れが観測されました。日本原子力発電によりますと、東海第二原発は定期検査中のため運転を行っていませんでしたが、先ほどの地震による設備の異常は確認されていないということです。また、周辺のモニタリングポストの値にも変化はないということです。