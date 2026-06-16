JR東日本によりますと、地震の影響で、上越新幹線の東京駅と新潟県の浦佐駅の間、北陸新幹線の東京駅と長野県の佐久平駅の間で、停電しました。【映像】埼玉・群馬で震度5弱 津波の心配なしこの影響でJR東日本の新幹線は運転を見合わせる可能性があるということです。（ANNニュース）