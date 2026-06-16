「天然な犬」がよくする5つの行動 1.自分の体の大きさをわかっていない 天然な性格の犬は、自分の体のサイズを正しく把握していないことがよくあります。中型犬や大型犬であっても、子犬の頃と同じ感覚で狭い隙間に入り込もうとして動けなくなったり、飼い主の膝の上に全力で飛び乗ってきたりします。 家具の間に挟まって困った顔をしていたり、小さな箱に無理やり入ろうとしたりする姿は非常に愛らしいものですが、無