「吠えやすい」と言われる代表的な小型犬5選 1.トイ・プードル トイ・プードルは非常に知能が高く、人間の言葉や動きをよく理解する犬種です。その賢さゆえに、自分が吠えることで飼い主が反応してくれることをすぐに学習してしまいます。 「吠えればおやつがもらえる」「構ってもらえる」といった成功体験を積み重ねると、自分の要求を通すための手段として吠えが癖になることがあります。 単に鳴き