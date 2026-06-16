歌手・お笑いタレントとして活躍するタブレット純が、このたび、ラジオ番組へ出演。中学時代のいじめ経験や、お笑いの世界へ進むきっかけとなった原体験について語りました。歌手・お笑いタレントのタブレット純（写真左）、番組パーソナリティーのシンガーソングライター・川嶋あいさん（同右）1974（昭和49）年生まれのタブレット純さんは、幼いころから、同世代の流行とは少し異なるものに強くひかれていたといいます。中