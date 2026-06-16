16日午後7時46分ごろ、群馬県、埼玉県で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。 【写真を見る】地震の時は”この行動”が命を守る日頃からの備えと安全確保の具体例群馬県、埼玉県で最大震度5弱を観測する地震 気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは5.5と推定されます。 突然襲ってくる地震。 気象庁は地震から身を守るためには迅速な避難（安