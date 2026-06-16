南陽市でクマの目撃が相次いでいます。 南陽市によりますと、きょう午後４時３５分ごろ、山形県南陽市三間通でクマ１頭が目撃されました。 現場は南陽市中央花公園のグラウンドゴルフ場の西側ということです。 近くには南陽市民体育館もあり、利用者に注意を呼びかけています。 また、きょう午後７時ごろにも、南陽市三間通で体長およそ１メートルのクマ１頭が目撃されました。 現場は吉野橋近くの河川敷ということです