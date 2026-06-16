16日夜、茨城県南部を進言とするM5.5の地震が発生した。埼玉県や群馬県の一部で震度5弱を観測した。 NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルは、通信設備への影響はないとしている。 気象庁の発表によれば、地震は16日19時46分ごろに発生。携帯電話などに向けて緊急地震速報も配信された。震源の深さは50km。震度1まで含むと、滋賀県や宮城県など関東以外でも揺れが観測された。なお、津波の心配はない。