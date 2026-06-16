All Aboutが実施している「夫婦の給与事情・家計実態に関するアンケート」から、2026年4月25日に回答のあった、千葉県在住38歳男性の給与事情を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：ケン年齢・性別：38歳・男性同居家族構成：本人、妻（35歳）、長男（9歳）居住地：千葉県住居形態：持ち家（マンション）世帯年収：630万円現預金：250万円リスク資産：50万円夫の年収450万円・妻180万円「貯蓄はボーナス時のみ」夫婦の働