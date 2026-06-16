Snow Manの向井康二さんは6月15日、自身のInstagramを更新。テニスをする姿を披露し、反響を呼んでいます。【写真＆動画】テニスをする向井康二「スポーツ万能でうらやましい」向井さんは「久しぶりのテニスでリフレッシュ」とつづり、コートに寝そべって撮影したセルフィーや実際にプレイする様子など、4枚の写真と1本の動画を投稿。自然なフォームからストロークを披露しており、普段からプレイしていることがうかがえます。運動