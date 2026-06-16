All About ニュース編集部では、2026年6月2日、全国10〜70代の男女300人を対象に、40代男性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「スタイルの良さが際立っていると思う40代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：ディーン・フジオカ／66票2位にランクインしたのは、国際派俳優としてマルチに活躍するディーン・フジオカさんです。2004年に香港でモデルとして活動を