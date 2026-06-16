きょう16日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10※関西ローカル）は、強烈な印象を残した旅人が再び相席旅に繰り出す「おかわり相席」を届ける。【動画】「カッコイイっす」と大興奮！千鳥大悟“憧れ”の大先輩登場岡山県新見市にやって来たのは、以前の相席旅で“茂みに8回突っ込む”という、誰もしたことがないであろうボケで伝説となった笑い飯・哲夫。「ヤバイ人が来た！」と大喜びする千鳥だったが、「肉離れを起こし