今月9日に肺炎のため、86歳で亡くなった俳優の中村玉緒さんの通夜が16日、都内の斎場でしめやかに営まれた。歌手の松平健が参列し、追悼した。【写真】「お疲れ様でした」と玉緒さんに別れを告げた松平健松平は中村さんを「奥さん」と呼び、中村さんは「松平くん」と呼んでいたそう。中村さんと夫・勝新太郎さんの夫婦2人がいた時は「奥さんとはあまりしゃべらなかったです」と話し、勝さんが亡くなってから話すようになったと