元「雨上がり決死隊」の宮迫博之（56）が16日に自身のYouTubeチャンネルを更新。お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之（43）がゲスト出演し、サッカーのFIFAワールドカップ（W杯）を“自費”で観戦しに行っている芸人を明かす場面があった。大のサッカー好きで知られる井口だが「DAZNさんが頑張ってくれたおかげで（現地に）行けることになりました!」と、仕事で向かうことができると笑顔をみせる。宮迫が「ええなぁ」