第108回全国高校野球選手権大阪大会の組み合わせ抽選会が16日、大阪市内で行われ、今春の選抜大会を制した大阪桐蔭は、7月12日の2回戦で、汎愛と箕面自由学園の勝者と対戦することが決まった。黒川虎雅主将は「春に一番いい景色を見ることができたからこそ、夏もう一度、いい景色を全員で見に行きたい」と意気込みを語った。大阪大会は7月4日に京セラドーム大阪で開幕し、順調に日程を消化すれば28日に決勝となる。