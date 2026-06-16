【FIFAワールドカップ2026】ベルギー代表 1ー1 エジプト代表（日本時間6月16日／シアトル・スタジアム）【実際の映像】ベルギー衝撃！鋭いスルーパス→絶妙アシストエジプトの“ファラオ”、モハメド・サラーが34歳の誕生日を迎えた直後の一戦で躍動した。フリーの味方へ鋭いスルーパスを通して先制点を演出し、SNS上では称賛の声が寄せられた。日本時間16日、FIFAワールドカップ2026グループG第1節でエジプト代表はベルギー代