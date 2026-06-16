◇交流戦阪神―西武（2026年6月16日甲子園）阪神・工藤泰成投手が16日の西武戦で3者連続3球三振を奪う「イマキュレートイニング」を達成した。先発・才木の後を受け、7回から2番手で登板。この日は最速159キロを計測するなど、自慢の直球を武器に打者3人を全て3球三振に片付けた。