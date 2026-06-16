「広島−日本ハム」（１６日、マツダスタジアム）広島・斉藤優汰投手（２２）が今季初登板初先発で５回３安打１失点、５奪三振の好投。打線の援護に恵まれずプロ初勝利は逃したものの、本拠地のマウンドで成長を示した。初回先頭の水野を１５３キロで空振り三振に仕留めると、２死で対峙（たいじ）した水谷への３球目にはこの日最速の１５５キロを計測。最後はスライダーで空振り三振を奪い、完璧な内容で初回を終えた。四