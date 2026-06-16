関東甲信地方で最大震度5弱を観測した地震で、東海道新幹線は安全確認のため緊急停止しました。現在は運転を再開しています。【映像】埼玉・群馬で震度5弱 津波の心配なしJR東海によりますと、午後7時46分ごろの地震の影響で、東海道新幹線は、安全確認のために緊急停止しました。現在は運転を再開しているということです。この地震では埼玉県の加須市などで震度5弱、横浜市神奈川区などで震度4を観測しました。（ANNニュ