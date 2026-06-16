【漫画】本編を読む『ブラック企業の社員が猫になって人生が変わった話』（清水めりぃ/KADOKAWA）は、過酷な労働環境に心身を削られていた人々が、ある日突然「猫になる」ことで人生を取り戻していく異色のコミックエッセイだ。ブラック企業、長時間労働、自己犠牲という現代社会の重いテーマを扱いながらも、本作に満ちているのは怒りや絶望ではなく、やさしい笑いとぬくもりだ。シリーズ累計発行部数20万部を超える人気作である